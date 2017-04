RMC geeft taxivervoer leerlingen en ouderen niet zomaar op

De Rotterdamse Mobiliteits Centrale (RMC) legt zich niet neer bij de overgang van het leerlingen- en ouderenvervoer naar de combinatie BIOS/Willemsen de Koning. Het vervoersbedrijf tekent vermoedelijk maandag bezwaar aan tegen de uitkomst van de aanbestedingsprocedure.

Na de zomervakantie nemen BIOS-groep en Willemsen de Koning eerst het leerlingenvervoer over van RMC . Per 1 januari komt daar ook Vervoer op Maat bij. De aanbesteding geldt voor 7 jaar. Daar betalen de twee bedrijven samen ruim 30 miljoen euro voor.

Al 23 jaar

De RMC is een samenwerking van OV-bedrijf RET en taxibedrijf RTC. Het leerlingenvervoer en Vervoer op Maat is samen goed voor zo’n 50 procent van de inkomsten van de RMC. Het leerlingenvervoer en Vervoer op Maat is al 23 jaar in handen van de RMC.

RTV Rijnmond heeft de stukken mogen inzien rondom de aanbestedingsprocedure. Het gaat om 700.000 ritten voor mensen die slecht ter been zijn en gebruik maken van Vervoer op Maat.

Zo’n 25.000 mensen maken gebruik van deze service. Het gaat niet alleen om ouderenvervoer, maar ook om het vervoer van mensen van en naar de sociale werkplaats. Zo’n 1250 scholieren maken dagelijks gebruik van het leerlingenvervoer.

In de stukken staat dat niet de prijs, maar andere factoren de doorslag hebben gegeven bij de aanbesteding, zoals de inzet van mensen met een beperking (terugkeer naar de arbeidsmarkt) en de inzet van milieuvriendelijke vervoersmiddelen.

Twijfelachtig

Willemsen de Koning is al in de regio actief. Het bedrijf nam het ouderenvervoer over van taxibedrijf Niemantsverdriet in Spijkenisse. Dat leverde in de eerste maand al tientallen klachten op.

Het bedrijf Willemsen de Koning is gevestigd in Arnhem. Het bedrijf is met de provincie Gelderland verwikkeld in een rechtszaak over het stopzetten van de regiotaxi. De rechter oordeelde vorig jaar dat het bedrijf 3 miljoen euro moet terugbetalen aan de provincie, maar dat is nog altijd niet gebeurd.

De financiële situatie van de BIOS-groep lijkt niet veel beter te zijn. Moederbedrijf Ceterhinus Maximus zit diep in de rode cijfers. Volgens de accountant ‘hangt het voortbestaan van het bedrijf af van de financieringsbereidheid van de bank’.

De problemen zijn ontstaan door het faillissement van de Deense tak van de BIOS-groep, na een proef met ambulancevervoer in dat land.

In oktober vorig jaar kwam 40 man personeel van de BIOS-groep op straat te staan, na het faillissement van de vestiging in Schiedam. De curator onderzoekt of er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Onbegrijpelijk

Vanuit de Rotterdamse politiek wordt er met verbazing gereageerd op de hele procedure. SP en D66 stellen volgende week vragen aan wethouder De Jonge over de gang van zaken.

“Ik maak me ernstige zorgen over de klanten en het personeel”, zegt SP-raadslid Josine Strörmann. “Het gaat wel om ouderen, kinderen met een handicap, mensen van de sociale werkplaats. Je moet wel weten wat je ze aandoet.”

Strörmann kent ook de verhalen over de financiële achtergrond van de twee bedrijven. “En daarom snap ik niet waarom de gemeente daar mee in zee gaat”, legt ze uit. “Ik heb die plannen ook gezien. Het ziet er op papier allemaal goed uit. Maar de gemeente is met deze partijen in gesprek geweest. Dan mag je toch verwachten dat ze ook wat onderzoek doen naar de financiële achtergrond of dat ze in ieder geval die bedrijven even ‘googlet’.”

Ook bij D66 zijn er veel vraagtekens. “We hebben ook deze signalen binnen gekregen”, zegt raadslid Robin de Roon. “Het is nogal een grote aanbesteding en die valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Burgemeester en Wethouders. Volgende week willen we van wethouder De Jonge wel het naadje van de kous weten.”