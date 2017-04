Via Facebook stelde Ton Bogaard de vraag:

Gisteren werden wij ingehaald door een busje van de incidentendienst van ProRail met zwaailichten en sirene. Uiteraard gaven wij ruim baan, maar ik vraag me toch af of dat wettelijk wel kan. het is immers geen politie, brandweer of ambulance?

Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag het de Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.