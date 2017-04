Hoe heet dit kanibalistische verhaal?

Liezbeth Gotschall vroeg ons via Facebook:

Ik ben op zoek naar de schrijver van een verhaal om het nogmaals te lezen. Eind jaren 70 werd dit griezelverhaal verteld door een klasgenote. Het gaat over een man die erachter komt dat zijn eigen vlees erg lekker is, en hij kan het niet laten ervan te eten. Op een gegeven moment heeft hij zelfs hulp nodig om een volgend stukje van zichzelf af te snijden omdat hij bij zijn laatste arm is. Heb al gezocht in de verhalen van Roald Dahl en Edgar Allen Poe, maar het verhaal niet gevonden. Wellicht weet Vraag het de Bieb het, en kan ik het nog eens lezen.

