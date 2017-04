Is er verzameld werk van alle acts van August Darnell?

Glen Filemon vroeg via Facebook:

August Darnell heet de ene keer Disco Tex and the Sexolets, een andere keer Dr Buzzards and the Savannah band, en dan weer Kid Creole and the Coconuts. Is er geen verzameld werk van die man? Ik vind al zijn projecten super, vaak ook anders, maar bestaat er wel zoiets?

Onze muziekman Okkie wist te vertellen:

August Darnell is wel de man van Dr Buzzard’s Original Savannah Band en Kid Creole maar heeft niets te maken met Disco Tex and the Sex-O-Lettes.

Dr Buzzard was de band van Kid, August Darnell, en zijn halfbroer Stony Bowder. Sir Monti Rock 3 is de man van Disco-Tex & The Sex-O-Lettes.

