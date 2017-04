Wat is er met dat nieuwe werk van Prince gebeurd?

Tijdens de uitzending vroeg presentatrice Marleen Scheurkogel zich ineens af:

Er zou een ep uitkomen met zes onuitgebrachte tracks van Prince... wat is daarmee gebeurd?

Muziekwizzkid Okkie wist te vertellen:

De erven van Prince hebben dit verhinderd, vanwege een conflict over de rechten. De ‘recording engineer’ George Ian Boxill die in de periode 2006 - 2008 samenwerkte met Prince nam nummers op met hem en maakte sommige af na zijn overlijden. De song Deliverance is door sommigen beluisterd en zeker in orde bevonden.

Een geldkwestie, geen kwaliteitsvraag. Puur het afschermen van rechten.

Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag het de Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.