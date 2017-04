Rotterdammer opgepakt met balletjespistool

Arrestatie

In Brielle is vrijdag een Rotterdammer aangehouden met een nepvuurwapen. Hij had een man bedreigd bij een benzinestation aan de Schrijversdijk in Brielle.

De politie kreeg een signalement en het kenteken van de gewapende man. Ze vonden hem even later op een parkeerterrein in de buurt. De man had een mes op zak en in zijn auto vonden de agenten Bengaals vuurwerk, een keukenmes en een balletjespistool. De 18-jarige Rotterdammer is aangehouden. De man had het balletjespistool even daarvoor gewonnen op de kermis.