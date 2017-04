Vooruitblik Van Eersel: "Schaal op Woudestein makkelijkste oplossing"

Iedere zaterdagmiddag blikt Rijnmond Sport op de radio vooruit op de komende wedstrijd van Feyenoord. Ondanks dat de Rotterdammers dit weekend niet spelen, sprak presentator Walter Tempelman met radioverslaggever Dennis van Eersel over het mogelijke aanstaande kampioenschap van Feyenoord van volgende week.

De mannen bespraken de mogelijkheid om Excelsior-Feyenoord om te draaien, maar Van Eersel denkt niet dat dit snel zou zijn gebeurd. "Daar is over gesproken. Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft samen met de korpschef van de politie en de officier van justitie snel bepaald om groen licht voor de wedstrijd op Woudestein te geven."

"Ze gaan het gewoon doen op de manier zoals de KNVB het liefst wil. Uitwijken, in verband met enige vorm van competitievervalsing, had niet de voorkeur."

Van Eersel heeft moeite met het feit dat de schaal pas in De Kuip wordt uitgereikt. "Wat ik altijd mooi vind, is het moment van pure ontlading en emotie. Het moment waarop een ploeg de beloning krijgt. Hoe langer het moment duurt van het laatste fluitsignaal tot het moment dat een ploeg de schaal krijgt, hoe meer de eerste emotie weg is."

Hoe de verplaatsing van Woudestein naar De Kuip gaat plaatsvinden, is volgens Van Eersel nog niet helemaal duidelijk. Feyenoord verwacht pas vanaf maandag meer duidelijkheid te kunnen geven. Ook over hoeveel mensen er in De Kuip kunnen. "Maar de meest makkelijke oplossing lijkt me als je die schaal eerst op Woudestein overhandigt. Dan gaat die mee naar De Kuip, waar het feestje voor de mensen daar nog eens dunnetjes over wordt gedaan. Volgens mij hoeft het niet zo ingewikkeld te zijn", zegt Van Eersel.

Ziekenboeg

Goed nieuws uit de ziekenboeg van Rijnmond Sport. Vorige week brak verslaggever Sinclair Bischop zijn enkel en kuitbeen, waardoor hij de wedstrijd Vitesse-Feyenoord moest missen. Van Eersel deed heel het seizoen met Bischop radioverslag van Feyenoord. Bischop verwacht dat hij er volgende week bij kan zijn op Woudestein.

Van Eersel: "We gaan het samen afmaken. Vlak nadat Bischop geblesseerd raakte, zei ik dat tegen hem. We hebben heel het seizoen samen gedaan. Ik vind het mooi voor hem dat hij er volgende week weer bij is"