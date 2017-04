Van Haaren weer bij de selectie van FC Dordrecht

FC Dordrecht heeft Ricky van Haaren bij de eerste selectie teruggehaald. De 25-jarige middenvelder sluit weer aan voor de cruciale uitwedstrijd tegen FC Den Bosch.

Van Haaren vertrok in de winterstop bij FC Dordrecht om naar een nieuwe club te zoeken. Dat is niet gelukt. Hij hield de afgelopen tijd zijn conditie op pijl bij Excelsior. Van Haaren is nog speelgerechtigd voor FC Dordrecht. Volgens de club is hij nog 'honderd procent fit'.

FC Dordrecht heeft in de Jupiler League twee punten meer dan hekkensluiter Achilles '29. Volgende week is de laatste speelronde.