Amateurvoetbal: goede zaken ASWH; nacompetitie dreigt voor Sliedrecht

Amateurvoetbal: ASWH bleek de sterkste in de derby tegen Capelle

ASWH heeft zaterdag in de Derde Divisie goede zaken gedaan in de strijd om de derde plaats, die eventueel recht geeft op een vervangende periodetitel. De derby tegen Capelle werd door de ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht met 4-1 gewonnen, waardoor ASWH naar de vierde plaats is gestegen.

De doelpuntenmakers voor de zwart-witten waren Shabir Isoufi (2x), Robbert Olijfveld en Stanley Husen. Joey Klein deed voor Capelle nog iets terug. ASWH behaalde tot nu toe 55 punten met een doelsaldo van +12. Rijnsburgse Boys, de huidige nummer drie op de ranglijst, heeft echter een beter doelsaldo (+18). Capelle staat met 38 punten dertiende op de ranglijst en heeft slechts een puntje nodig om zich definitief veilig te spelen. SteDoCo is nog niet zeker van lijfsbehoud. De ploeg uit Hoornaar speelde op eigen veld met 1-1 gelijk tegen Huizen. Het duel werd tijdelijk gestaakt vanwege de blessure van een grensrechter. SteDoCo heeft 32 punten en staat met een zestiende plaats op een plek die de ploeg na dit seizoen verplicht om nacompetitie te spelen. Er zijn in de Derde Divisie Zaterdag nog twee wedstrijden te spelen. Tweede Divisie

Excelsior Maassluis boekte in Haarlem een 2-1 overwinning tegen de Koninklijke HFC. Niels Redert werd voor de Tricolores de man van de wedstrijd met twee doelpunten. De ploeg uit Maassluis heeft 46 punten en staat keurig in het linkerrijtje. Excelsior Maassluis boekte in Haarlem een 2-1 overwinning tegen de Koninklijke HFC. Niels Redert werd voor de Tricolores de man van de wedstrijd met twee doelpunten. De ploeg uit Maassluis heeft 46 punten en staat keurig in het linkerrijtje. Barendrecht speelt zaterdag om 18:00 uur in Noordwijkerhout de uitwedstrijd tegen VVSB. Zondag gaat Jong Sparta in Veldhoven bij UNA op bezoek. Hoofdklasse A

Spijkenisse heeft nog een kans om het kampioenschap van de Hoofdklasse A binnen te slepen, maar dan moet de club hopen op puntverlies van directe concurrenten Ter Leede en Achilles Veen. Zelf won Spijkenisse zaterdag haar eigen wedstrijd met ruime cijfers van Swift: 4-0 werd het in Amsterdam. Serginio van Axel-Dongen, Felino Jardim (2x) en Michael van Dommelen maakten de treffers. Gunstig voor Spijkenisse was de 3-2 nederlaag van Achilles Veen in eigen huis tegen HSV Hoek. Daardoor staan de groen-witten op een tweede plaats. Spijkenisse heeft nog een kans om het kampioenschap van de Hoofdklasse A binnen te slepen, maar dan moet de club hopen op puntverlies van directe concurrenten Ter Leede en Achilles Veen. Zelf won Spijkenisse zaterdag haar eigen wedstrijd met ruime cijfers van Swift: 4-0 werd het in Amsterdam. Serginio van Axel-Dongen, Felino Jardim (2x) en Michael van Dommelen maakten de treffers. Gunstig voor Spijkenisse was de 3-2 nederlaag van Achilles Veen in eigen huis tegen HSV Hoek. Daardoor staan de groen-witten op een tweede plaats. Ter Leede won echter haar wedstrijd van Zwaluwen met 3-2, waardoor de Sassenheimers met een wedstrijd minder gespeeld boven Spijkenisse staan. De doelpunten aan de kant van Zwaluwen kwamen op naam van Raoul Gillet en Dennis van Rijn. Hoewel de Vlaardingers met 26 punten op een veilige twaalfde plaats staan, is Zwaluwen nog niet verzekerd van nog een jaar hoofdklassevoetbal. Smitshoek won namelijk met 3-1 van de amateur van Ajax en nadert Zwaluwen op twee punten. Laurens Visser en tweemaal Alex Rekondie scoorden voor de oranjehemden. Smitshoek staat dertiende en als de club op die plaats eindigt, dan moet de ploeg nacompetitie spelen. Op de laatste speeldag staat Smitshoek-Zwaluwen geprogrammeerd. RVVH versloeg in eigen huis laagvlieger Sliedrecht met 4-1. Namens de Ridderkerkers maakten Nagier Bonevacia, Robert Kooiman (2x) en Vidarrell Merencia de goals. Dennis Verhoef maakte namens Sliedrecht een doelpunt voor de statistieken. RVVH is als nummer elf uitgevoetbald en heeft met nog twee wedstrijden te gaan 33 punten. Sliedrecht moet als nummer veertien sterk rekening houden met nacompetitievoetbal. Tweede Klasse D

De beladen derby tussen Nieuwenhoorn en Hellevoetsluis was wederom een spektakel. De gasten uit Hellevoetsluis trokken een 2-0 achterstand nog goed en wonnen de wedstrijd met 2-3. Namens de uitploeg scoorden Onur Furuncu en Davy Mierop (2x), terwijl Danny Kraayema en Steven Pieternella voor Nieuwenhoorn trefzeker waren. De beladen derby tussen Nieuwenhoorn en Hellevoetsluis was wederom een spektakel. De gasten uit Hellevoetsluis trokken een 2-0 achterstand nog goed en wonnen de wedstrijd met 2-3. Namens de uitploeg scoorden Onur Furuncu en Davy Mierop (2x), terwijl Danny Kraayema en Steven Pieternella voor Nieuwenhoorn trefzeker waren. Deze wedstrijd was belangrijk voor de koppositie van de ranglijst. Doordat Nieuwenhoorn verloor, kon Heerjansdam die positie overnemen. Nieuwenhoorn en Hellevoetsluis volgen Heerjansdam, maar de groen-zwarten hebben een wedstrijd minder gespeeld. Stand:

1. Heerjansdam 23-46

2. Nieuwenhoorn 24-44

3. Hellevoetsluis 24-43 Aanstaande maandag is in Sportclub Rijnmond een uitgebreide televisiereportage te zien van de derby tussen Nieuwenhoorn en VV Hellevoetsluis.