Universiteit experimenteert in Bleiswijk met Nedervanille

Het is een van de kostbaarste specerijen ter wereld: vanille. En het groeit niet alleen in Afrika, maar ook in Bleiswijk. Daar experimenteert de Wageningen University & Research met de vanilleteelt. Het is de bedoeling dat er over een paar jaar authentieke Nedervanille op de markt komt.

De prijs voor vanille is dit jaar gigantisch gestegen. Voor een stokje vanille van drie gram betaal je nu in de winkel al 2 euro. Dat betekent dat de kiloprijs ligt rond de 1500 euro. "Vanille is de op één na duurste specerij op dit moment", zegt Eric Poot, vlak voordat hij de deur naar de kas opendoet. "Alleen Safraan is nog duurder."

Door stormen op Madagascar is een groot deel van de vanille-oogst mislukt. Dat is terug te zien aan de prijs. Het zorgt ervoor dat de stokjes mogelijk erg interessant worden voor Nederlandse telers om te gaan kweken. In Bleiswijk is de Wageningen University & Research al druk bezig om telers daarbij te helpen.

"Want het telen van vanille is een proces dat erg lang duurt", legt Poot uit. "Deze vanillestokjes worden nu bestoven. Dan zijn ze over een half jaar goed. Dan zien ze eruit als een soort sperziebonen. Maar dan moeten ze nog drie maanden drogen. Dan krijg je van deze zwarte stokjes."

Poot laat een stokje zien. "Maar je ruikt hem nu ook al erg goed", legt hij uit. "Dit is het echte spul. Niet die synthetische vervangers die je in onze vanillevla zit."

Vier telers zijn samen bezig met voorbereidingen om zich op de vanillemarkt te storten. Zij noemen zich de Dutch Vanilla Growers. Poot: "De eerste producten moeten over drie jaar op markt komen, maar ze kunnen nu al worden verkocht. Zoveel interesse is er."