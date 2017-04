Neptunus te sterk voor de Twins

Neptunus won twee keer in twee dagen van Neptunus

De honkballers van Curaçao Neptunus hebben in de hoofdklasse zaterdag de uitwedstrijd tegen Glaskoning Twins met winst afgesloten. De Rotterdammers zegevierden in Oosterhout met 8-4.

Vrijdag was Neptunus ook al te sterk voor de Twins. Toen werden de Brabanders in Rotterdam met een 10-5 nederlaag naar huis gestuurd. Zondag spelen Neptunus en Twins voor de derde keer dit seizoen tegen elkaar. Die wedstrijd wordt in Rotterdam gespeeld.

Na vijf wedstrijden heeft Neptunus zes punten gepakt. De Rotterdamse honkbalclub staat derde op de ranglijst.