Makkelie over bekerfinale: 'Bekroning op een mooi seizoen'

Scheidsrechter Danny Makkelie mag zondag in De Kuip proberen om de bekerfinale tussen AZ en Vitesse in goede banen te leiden. De arbiter uit Dordrecht zal voor de eerste keer een Nederlandse bekerfinale fluiten.

'Een mooi affiche', zo noemt Makkelie de finale tussen AZ en Vitesse. "Deze wedstrijd is een bekroning op een mooi seizoen. Het is altijd mooi dat de KNVB je beloont met een bekerfinale. Als je ziet dat De Kuip morgen helemaal uitverkocht is, hoe de mensen naar deze wedstrijd toeleven, dan is dat super."

Makkelie floot drie seizoenen geleden de bekerfinale van Moldavië, nadat hij daar voor de Europa League al een wedstrijd had gefloten. "Er was toen geen vertrouwen in de arbitrage daar. Die finale was een hele ervaring, maar het is niet te vergelijken met een finale in Nederland. Het waren twee ploegen (FC Sheriff Tiraspol en FC Zimbru Chisinau, red.) die vijandig naar elkaar toe waren. Ze klapten vol erop. Het stadion zat vol, maar daar konden slechts 10.000 mensen in. Een groot verschil ten opzichte van De Kuip."

Er wordt tijdens de finale gebruik gemaakt van een videoscheidsrechter en doellijntechnologie. Een primeur. Makkelie heeft vrijdag met zijn team in Zeist een trainingsdag gehad. "De videoscheidsrechter zit in Hilversum, dus ook het signaal en de communicatie moet gecontroleerd worden. Dat zit hartstikke goed", aldus Makkelie, die blij is met deze technische mogelijkheden. "We kunnen het niet allemaal meer zien vanwege de snelheid. De camera's zien alles."