Asociale bestuurder slaat tien keer over de kop

foto: Media tv foto: Media tv

De politie heeft zaterdagavond een 40-jarige man uit Rotterdam aangehouden, omdat hij asociaal reed. De bestuurder reed met 180 kilometer per uur in zijn auto over de A15 vanuit Gorinchem door de tunnel onder de Noord.

Tijdens de dollemansrit maakte hij bedreigende handgebaren naar mede-weggebruikers. De politie hield de auto al een tijdje vanuit een helikopter in de gaten. Toen de chauffeur doorkreeg dat de politie hem volgde, probeerde hij via de afslag Hendrik-Ido-Ambacht te ontkomen. Hij reed op volle snelheid tegen twee lantaarnpalen en vloog tien keer over de kop. Toch wist de man uit de auto te komen. Hij dacht te kunnen ontsnappen, maar werd al snel door agenten gepakt. Hij is voor medische controle naar het ziekenhuis gebracht.