Fietser zwaar gewond na val

Bij een ongeval bij Vierpolders is zondagochtend vroeg een fietser zwaar gewond geraakt.

De man fietste rond half zeven 's ochtends op de Achterdijk in Vierpolders op een elektrische fiets. Om nog onduidelijke reden is hij met zijn fiets gevallen. Hij had geen helm op en raakte zwaar gewond aan zijn hoofd.

Hulpdiensten hebben de man lange tijd behandeld op de plek van het ongeluk. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.