Groot cruiseschip wijkt uit naar Rotterdam

De Independence of the Seas is 339 meter lang en 56 meter breed

Door stakingen in Frankrijk is zondag in Rotterdam het kolossale cruiseschip Independance of the Seas te zien. Het schip zou eigenlijk in het Franse Le Havre aanmeren, voor dagtrip naar Parijs.

Dat ging door de stakingen niet door. Zondagochtend rond 07.00 uur kwam het schip daarom aan bij de Wilhelminakade. De passagiers krijgen nu een dagje Rotterdam aangeboden. Zondagmiddag rond 14.30 vertrekt het schip weer. De Independence of the Seas kwam in 2008 in de vaart. Het schip is 339 meter lang en 56 meter breed. Aan boord zijn zeven restaurants, twee zwembaden, een sauna en een winkelpromenade. Er is plaats voor ruim 3600 passagiers en 1360 bemanningsleden.