Marbah opgelucht na handhaving met TPP

De zaalvoetballers van TPP-Rotterdam hebben zich op eigen kracht weten te handhaven in de eredivisie. Het team van coach Abdul Marbah rekende zaterdag overtuigend af met FCK/De Hommel (2-9) en daardoor eindigt het als negende. "Ik ben zeker opgelucht. Er stond veel op het spel", liet Marbah weten aan RTV Rijnmond.

Na een uitstekend vorig seizoen, waarin Marbah assistent-trainer was van Max Tjaden, vertrokken liefst zes belangrijke spelers bij TPP. "Daarom vond ik het best eng om weer hoofdtrainer te zijn. Je gaat toch twijfelen als zoveel spelers vertrekken, maar ik heb de uitdaging aangenomen. We hebben een leuk team, maar we misten ervaring."

Spelen tegen degradatie wil Marbah nooit meer. "Dat wil ik niet meer meemaken", vervolgt de coach, die volgend seizoen weer kan beschikken over Soufian Charraoui. Hij keert na één seizoen FC Eindhoven terug in Rotterdam. "En we praten met meerdere spelers. Ook Felix Verhaar heeft laten doorschemeren te willen blijven", aldus Marbah.

TPP-Rotterdam eindigt het seizoen op de negende plaats met 22 punten uit evenzoveel gespeelde wedstrijden.