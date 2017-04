Moeder en kinderen uit Berkel gewond bij brand in vakantiehuisje

Foto: Omroep Gelderland

In het Gelderse Nunspeet zijn zaterdag vier personen gewond geraakt door een explosie in een vakantiehuisje. De slachtoffers zijn met brandwonden naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht.

Het gaat om een 37-jarige vrouw uit Berkel en Rodenrijs, haar dochtertje van negen jaar, haar zoontje van zes en haar moeder, een 63-jarige vrouw uit Zoetermeer. Ze zijn niet in levensgevaar, heeft burgemeester Breunis van de Weerd van Nunspeet laten weten aan Omroep Gelderland. Andere gasten van het vakantiepark hebben de slachtoffers uit het huisje gehaald en onder de douche gezet. 'De kinderen hebben enorm gegild. Dat gaat natuurlijk door merg en been', zegt de burgemeester. Voor mensen die daar behoefte aan hebben, is slachtofferhulp op het vakantiepark geregeld. Experts zijn bezig om de oorzaak van de brand te achterhalen. 'Het ligt natuurlijk in de lijn der verwachting dat het iets met gas te maken heeft', zegt Van de Weerd.