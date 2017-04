Fietser overleden na ongeluk in Vierpolders

Het ongeluk op de Achterdijk in Vierpolders (foto: MediaTV)

De 37-jarige man die zondagochtend vroeg een ongeluk kreeg in Vierpolders is aan zijn verwondingen overleden.

Het slachtoffer reed op een extra snelle elektrische fiets, waarmee snelheden tot 45 kilometer per uur gehaald kunnen worden. Hij droeg geen helm.

De politie vermoedt dat hij op de Achterdijk over de kop is geslagen. De man raakte zwaargewond aan zijn hoofd.

Hulpdiensten hebben het slachtoffer lange tijd behandeld op de plek van het ongeluk. Daarna is hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed.