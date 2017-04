Baan mist erkenning voor landstitel: 'Dat steekt'

Rob Baan - Foto: Robert Vos (ANP)

Destijds werd hij als technisch directeur van Feyenoord omschreven als de architect van de ploeg die in 1999 de landstitel veroverde, maar tegenwoordig mist Rob Baan de erkenning voor zijn aandeel in het vooralsnog laatste kampioenschap van de Rotterdamse club. Zo werd hij niet genoemd in de onlangs verschenen documentaire 'De Coolsingel liep vol' van Andere Tijden Sport.

"Leo Beenhakker (trainer, red.) en Jorien van den Herik (voorzitter, red.) komen uitgebreid aan het woord, maar ik word niet eens genoemd. Dat steekt wel. Je verwacht na zoveel jaren minimaal een keer genoemd te worden. Dat vind ik een miskleun in zo'n belangrijke documentaire", zegt de inmiddels 74-jarige Baan tegenover RTV Rijnmond. Eerder deze week presenteerde Baan zijn boek 'Niet slecht voor een CIOS-pikkie' over zijn vijftig jaar lang durende carrière in het profvoetbal. Hij vertelt in het boek onder andere over zijn periode bij Feyenoord, Sparta, Excelsior en de vele andere clubs waar hij werkte. Wil jij in het bezit komen van het boek van Rob Baan? Stuur dan een mailtje naar sport@rijnmond.nl . Beluister in de bijgesloten audio het gehele interview met Baan op Radio Rijnmond.