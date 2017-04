Amateurvoetbal: Jong Sparta onderuit bij UNA

Aan de ongeslagen reeks van zeven wedstrijden van Jong Sparta in de tweede divisie is zondag een einde gekomen. Op bezoek in Veldhoven bij UNA gingen de Rotterdammers met 3-1 onderuit. Lovette Felicia maakte het enige doelpunt namens de beloftenploeg.

Door het gelijkspel stijgt Jong Sparta naar de negende plaats van de ranglijst. Er zijn dit seizoen nog twee wedstrijden te spelen in de tweede divisie.