Neptunus maakt gehakt van Twins

De honkballers van Neptunus (Foto: neptunussport.com)

Curaçao Neptunus heeft zondag in het eigen Familiestadion in Rotterdam overtuigend afgerekend met de honkballers van Glaskoning Twins. De ploeg van coach Ronald Jaarsma was met liefst 16-0 te sterk voor de hekkensluiter uit Oosterhout.

Neptunus stijgt door de overwinning naar de gedeelde derde plaats in de hoofdklasse met acht punten uit zes gespeelde wedstrijden.