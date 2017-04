Geen enkele BN'er is veilig voor Alblasserdamse selfie-koning

Sommige mensen verzamelen suikerzakjes, anderen Ministecken er ongegeneerd op los of houden ervan om zich te verlustigen aan treinen en locomotieven. Maar Richard Veen heeft een heel andere hobby: hij wil met zoveel mogelijk bekende Nederlanders op de foto. En dat gaat hem aardig goed af: ruim 200 BN'ers staan al met de triomfantelijke Alblasserdammer op de foto.

"Het is een kleine twintig jaar geleden ontstaan, met een foto samen met Gerard Joling. Toen het gelukt was dacht ik: dit ga ik uitbouwen", vertelt hij aan RTV Rijnmond. Op de vraag van de verslaggever of Richard (45) hem deelgenoot wil maken van zijn uitgebreide collectie, hoeft niet lang gewacht te worden. Op een drafje loopt hij naar een enorme stapel fotoboeken en begint te bladeren.

"Jan Smit, Jannes, Corry Konings, Jandino, Tineke Schouten", somt hij zo even wat bekende namen op, alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. En inderdaad, allemaal staan ze met hem op de foto.

Maar: achter elke grote man staat vaak een vrouw. En in dit geval is dat Richard's echtgenote Eveline. "Soms gaat de vrouw ook weleens mee naar een concert. Kijk, hier staan we samen met Willeke Alberti op de foto", klinkt het glunderend. De twee zijn al zestien jaar samen.

Is Eveline niet jaloers, dat haar echtgenoot voortdurend foto's maakt van anderen? "Nee hoor, het is super leuk voor hem. Ik ben helemaal niet jaloers, ik ga zelf ook met bekende Nederlanders op de foto", zegt ze. "Soms maakt hij van mij ook weleens een foto hoor, maar niet heel vaak. Meestal gaat hij alleen op pad. Maar ik weet dat het zijn hobby is, dat ik hem moet delen met al die bekende mensen."

Máxima

De Alblasserdamse hobbypaparazzo is zelf inmiddels ook een beetje beroemd. Hij presenteert namelijk een programma op Radio Ridderkerk en wordt op die manier weleens uitgenodigd om interviews te doen of presentaties bij te wonen. Maar voor zijn grootste vangst moest hij pas toch echt zelf weer op pad.

Richard: "Ik heb eerst met de vrouw overlegd: Zal ik het doen of zal ik het niet doen? Maar afgelopen donderdag ben ik naar Tilburg afgereisd. Ik heb daar ruim drie uur op koningin Máxima gewacht. Ze liep nog even door, maar toen kwam ze. Toen was het moment daar, ik had een moment vol adrenaline, het was echt super."

Na deze majestueuze overwinning lijkt het leven van Richard helemaal af te zijn. Maar dat is schijn: "Dat is de vraag die ik mezelf ook heb gesteld. Het hoofddoel is nu bereikt, dus ik moet weer een nieuw doel stellen. Een Ilse de Lange, een Marco Borsato of een Marco van Basten. Ja, díe wil ik nog heel graag hebben."

En mocht het met Ilse en de twee Marco's niet lukken, dan gloort er ook nog andere hoop, zo met een nieuw kabinet in aantocht. "Mijn einddoel is dat ik iedereen die een beetje bekend is in Nederland toch wel kan krijgen", vertelt hij opgewonden. "Dus ik denk dat ik binnenkort een dagje naar Den Haag ga om die mensen te krijgen."