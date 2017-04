Titel in zicht voor dames Sliedrecht Sport

Sliedrecht Sport - Sneek (archief)

De volleybalsters van Sliedrecht Sport hebben de landstitel voor het grijpen. Zondag werd in de eerste finalewedstrijd om het kampioenschap in en tegen Sneek met 3-1 gewonnen: 14-25, 23-25, 25-15 en 22-25. Volgende week zaterdag nemen beide teams het tegen elkaar op in Sporthal de Stoep.

Sliedrecht Sport heeft in de tweede wedstrijd aan twee setzeges genoeg om kampioen te worden. Bij een 3-1 zege van Sneek volgt een golden set.