'Tropische versie van Feyenoordlied moet dé huldigingshit worden'

"De Coolsingel moet swingen. Daarom is de Surinaamse versie van Hand in Hand Kameraden HET nummer dat tijdens de huldiging van Feyenoord op de Coolsingel gespeeld moet worden." Zegt Feyenoordfan én zanger Etto Sedney (70) uit Capelle aan de IJssel. Hij heeft een tropische versie van het bekende Feyenoordlied gemaakt.

Het nummer is in 2001 opgenomen door de band Kalimba waarvan Sedney de voorzanger was.

Sedney is al meer dan 50 jaar fan van Feyenoord. Dat begon al in de tijd dat hij nog in Suriname woonde. "In Suriname waren we gek van de techniek van Van Hanegem".

Dat Feyenoord kampioen wordt, staat voor de Capellenaar buiten kijf. "Ik heb altijd al een smile op mijn gezicht, maar de komende weken zal dat echt van oor tot oor zijn. Tot ver na de veertiende mei."

En natuurlijk: het liefst zou Sedney zijn nummer live willen spelen als Feyenoord op de Coolsingel de beker omhoog houdt. Een dure grap hoeft dat niet te worden. "Zonder doekoe doe ik het ook...!"