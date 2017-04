Fraser: 'Nu meer genoten van finale dan als speler'

Henk Fraser is de eerste trainer van Vitesse, die er in slaagt om in de 125-jarige geschiedenis van de club een prijs te pakken. In een bomvolle kuip werd AZ verslagen, dankzij twee treffers van Ricky van Wolfswinkel.

Als speler van Feyenoord won Fraser vier keer de KNVB-beker, maar tijdens deze finale genoot de voormalige verdediger meer dan bij de voorgaande edities. "Als speler zit je zo in je concentratie dat je niet geniet van de reis, de supporters en de entourage. Ik heb dat zelf gemist als speler en daarom heb ik m'n spelers meegegeven om vooral te genieten van die 18.500 supporters van Vitesse."

Het leek er op alsof de spelers van Vitesse misschien wel te veel genoten in de beginfase, want AZ is veel sterker. "Eerlijk gezegd vond ik dat AZ de hele eerste helft meer aanspraak maken op de overwinning", zegt Fraser na afloop realistisch. "Ik weet niet of m'n spelers te veel aan het genieten waren. Misschien was het de spanning. We waren heel slordig aan de bal. In de tweede helft wonnen we veel meer de tweede bal."

Terug naar Arnhem vierde Vitesse een bescheiden feestje. "We zullen één of twee drankjes drinken in de bus. We hebben nog twee hele belangrijke competitiewedstrijden voor de boeg, want we willen vijfde worden", besluit Fraser.