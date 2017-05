A16 bij 's-Gravendeel uren dicht na plofkraak

De A16 is maandagochtend twee uur lang volledig afgesloten geweest tussen knooppunt Klaverpolder en 's-Gravendeel. De politie was bezig met een klopjacht naar de daders van een plofkraak.

De criminelen sloegen midden in de nacht toe bij een filiaal van Albert Heijn in 's-Gravendeel. Agenten waren toevallig in de buurt en daardoor binnen een minuut ter plaatse.

De daders richtten een vuurwapen op de politie, waarna die schoot. Daarna gingen de criminelen er in twee auto's vandoor.

Een van de vluchtwagens ramde een politiewagen en werd in het dorp achtergelaten. Een treinmachinist zag even later mensen langs het spoor lopen.

De politie liet het treinverkeer platleggen en ook de nabijgelegen A16. Er volgde een klopjacht in weilanden, langs het spoor en de A16. Ook werd een politiehelikopter ingezet.

Een persoon is volgens de politie aangehouden. Kort na 08.00 werd alles weer vrijgegeven.