Politie over kraak: 'Ze richtten twee vuurwapens op collega's'

Foto: MediaTV Foto: MediaTV

''Een minuut nadat het inbraakalarm was afgegaan, waren de eerste agenten al ter plaatse'', zegt politiewoordvoerder Roland Ekkers over de kraak op een supermarkt in 's-Gravendeel.

''Ze kregen vervolgens de schrik van hun leven, want er werden twee vuurwapens op hen gericht. De agenten hebben daarna zelf geschoten.'' Volgens Ekkers gingen de daders er daarna snel vandoor in twee gereedstaande vluchtwagens. Een auto ramde een politiewagen in het dorp en werd achtergelaten door de verdachten. Even later zag een treinmachinist in de omgeving mensen langs het spoor lopen. Daarop werd een groot gebied afgezet. Ekkers: ''Het gebied tussen de A16, Klaverpolder, de Moerdijkbrug en de HSL hebben we moeten sluiten om te zoeken naar de daders.'' Klopjacht

Verslaggever Maikel Coomans zag vroeg in de ochtend agenten met getrokken wapens in de weilanden en vanaf daken speuren naar de daders. Verslaggever Maikel Coomans zag vroeg in de ochtend agenten met getrokken wapens in de weilanden en vanaf daken speuren naar de daders. Een persoon kon worden opgepakt. ''Hier in het weiland zou de verdachte zijn aangehouden, vlak naast het spoor en de A16.'' ''Er zijn spullen en bezittingen in beslag genomen, die hier gevonden zijn'', besluit Coomans.