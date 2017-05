O'G3NE onderweg naar Kiev

O'G3NE is maandagochtend op het vliegtuig naar Kiev gestapt voor de voorbereidingen op het Eurovisiesongfestival. Onder grote belangstelling van de media checkten de Dordtse zusjes hun oranje koffers in.

Lisa, Amy en Shelley Vol nemen volgende week namens Nederland deel aan het Songfestival in Oekraïne met het nummer Lights and Shadows.

In Kiev is het trio ingedeeld in de tweede halve finale die op 11 mei wordt gehouden. De komende week staat volledig in het teken van de repetities.