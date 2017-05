'Verkeer blijft de komende decennia fors groeien'

Het goederenvervoer op de routes vanaf Rotterdam naar Duitsland en België groeit de komende decennia met 26 tot 58 procent. Dat staat in een rapport van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Als er niets gebeurt, kunnen er na 2030 op de weg en het spoor grote knelpunten ontstaan, waarschuwen de onderzoekers.

Naast het vervoer van goederen, blijft ook het personenverkeer groeien. Het gaat vooral om het gebied in de zeshoek Amsterdam, Zwolle, Eindhoven, Breda en Den Haag op bijvoorbeeld de A15.

Over een jaar of twintig is het aantal files in het gunstigste geval met een kwart toegenomen. Maar als het tegenzit kunnen de files ook verdubbeld zijn. Dat kost de Nederlandse economie tot zes miljard euro.