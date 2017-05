Makkelie over bekerfinale: "Ik heb er van genoten"

Danny Makkelie kijkt tevreden terug op zijn eerste Nederlandse bekerfinale. De scheidsrechter uit Dordrecht floot een foutloze wedstrijd en deelde maar twee gele kaarten uit. Na afloop liep zijn telefoon over van complimenten.

Makkelie heeft genoten van de sfeer in de Kuip. "Bij een wissel of als het spel stil lag, had ik even de tijd om te genieten", zegt Makkelie. Ook van de spanning vooraf heeft de scheidsrechter genoten. Het is niet de eerste keer dat Makkelie een bekerfinale heeft gefloten. Eerder floot hij de bekerfinale in Moldavië, maar de sfeer was niet te vergelijken. "In Moldavië zaten er 10.000 man in het stadion, hier 50.000 man. Dat is een enorm verschil. Het leeft hier ook meer."

Technische hulpmiddelen

Makkelie hoefde het zondag niet alleen te doen met zijn assistenten, maar had ook een videoscheidsrechter en doellijntechnologie tot zijn beschikking. Het was de eerste keer dat deze hulpmiddelen in een bekerfinale gebruikt werden, al was het niet cruciaal. "In de eerste helft lag er een speler van Vitesse met een bloedneus op het veld. Vanuit mijn oogpunt leek het op een ongelukkige botsing, maar dat zijn wel moment die je wilt checken."