Gudde: 'Alleen deal met hoofdsponsor is groter'

Excelsior heeft met het verkopen van de naam van het stadion aan Van Donge en de Roo een goede slag geslagen volgens Wouter Gudde. De commercieel directeur van de Kralingers wil het precieze bedrag dat het bedrijf betaalt niet noemen, maar wil wel kwijt dat alleen de hoofdsponsor meer geld in het laadje brengt.

Vanaf 1 mei spelen de Kralingers in het Van Donge & De Roo Stadion. Het is de tweede keer dat het stadion een nieuwe naam krijgt. Eerder heette het Stadion Stad Rotterdam Verzekeringen en vanaf 2004 droeg het de naam Stadion Woudestein.

De ambitie van Excelsior om een stabiele eredivisionist te worden is de drijfveer achter de naamswijziging. Gudde legt het als volgt uit: "Wij moesten kiezen tussen sentiment en ambitie. We hebben voor het laatste gekozen."

Volksmond

De vraag is echter of de naam ook echt bij de mensen terecht komt. Op Twitter is veelvuldig te lezen dat het stadion in de volksmond nog steeds Woudestein zou heten.

Tien jaar

De overeenkomst tussen de Kralingers en de nieuwe naamgeving is voor tien jaar vastgelegd.