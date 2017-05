Zwemwater in regio schoner

Bron: zwemwater.nl

Het zwemwater in de regio's Rotterdam en Zuid-Holland Zuid is in jaren niet zo schoon geweest. Dat blijkt uit de jaarlijkse test van de Omgevingsdienst Midden-Holland van bijna vijftig zwemgebieden.

De afgelopen jaren waren er voor meerdere gebieden in de regio negatieve zwemadviezen. Dat was bijvoorbeeld het geval voor de Plas Oranjepolder bij Maassluis en Plas Clarabos in Barendrecht. De laatste heeft overigens dit keer wel van de Omgevingsdienst Midden-Holland het predikaat 'permanent negatief zwemadvies' gekregen, omdat er de afgelopen jaren telkens wat mis was. De zwemadviezen van de Omgevingsdienst Midden-Holland gelden van 1 mei tot 1 oktober. In plassen met een negatief advies lopen zwemmers een grotere kans op huid-, maag- of darmklachten.