'We hoorden een harde klap en zagen een agent schieten'

Omwonenden van de Albert Heijn in 's-Gravendeel werden in de nacht van zondag op maandag opgeschrikt. ''Het was om een uur of kwart over drie toen we een harde klap hoorden en uit het raam keken'', aldus een van hen op Radio Rijnmond.

''We zagen een politieagent die aan het vuren was op een auto die hard wegreed. Toen wisten we eigenlijk al genoeg en dachten we: het is weer raak.''

Het bleek te gaan om criminelen die het voorzien hadden op sigaretten in de winkel. De politie was binnen een minuut ter plekke en kwam oog in oog te staan met de gewapende daders.

''Hier was de politie er goed bij vannacht, ondanks dat ze met weinig mensen op het eiland zijn. Die gasten doen echt puik goed hun best. Ik hoop dat ze dat tuig snel pakken.''

Supermarkteigenaar Jack Mahu is ook boos over de schade die de criminelen hebben aangericht. ''De baliekasten zijn voorzien van een stalen luik en zijn met grof geweld kapotgemaakt.''

Mahu denkt niet dat het de inbrekers om geld te doen was: ''Het is bij alle Albert Heijn-filialen onmogelijk om geld mee te nemen als we dicht zijn. Ook als we open zijn is het lastig, maar dit in de nacht is onmogelijk, want het geld is dan gewoon weg.''