Jan de Groot wethouder Giessenlanden

VVD'er Jan de Groot wordt wethouder in Giessenlanden. Hij volgt zijn partijgenoot Teus van Houwelingen op die vorige week opgestapt is.

Van Houwelingen nam ontslag omdat de gemeente een vergunning had afgegeven voor de bouw van een schuur naast zijn huis.

Volgens Van Houwelingen was de vergunningsaanvraag niet juist behandeld, maar een onafhankelijke partij stelde vast dat de vergunning terecht is verleend.

Jan de Groot is geen onbekende voor de gemeente Giessenlanden. Van 2010 tot 2014 was hij ook al wethouder in die gemeente. De Groot wordt 1 juni geïnstalleerd.