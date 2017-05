Barendrechtse bloemist pakt uit met Feyenoord-roos

De landstitel voor Feyenoord lijdt bijna geen twijfel meer. Niet alleen bereidt de stad zich voor op de huldiging en hebben supporters massaal vrij genomen, ook de kampioensbloemen zijn al besteld. Een bloemist uit Barendrecht heeft zelfs een rood-witte roos laten maken en durft die nu al te verkopen. Ook al moet Feyenoord officieel nog winnen van Excelsior.

"Ik ben er heilig van overtuigd dat we aanstaande zondag dan wel de zondag daarop kampioen worden." Een kampioensroos in rood-witte kleuren vóór het binnenslepen van de landstitel vindt bloemist John Scheurkogel niet de goden verzoeken. "Het zal best een spannende wedstrijd worden, zeker op kunstgras, maar ik geloof in een overwinning."

De bloemist uit Barendrecht is supporter in hart en nieren, en na de wedstrijd tegen Vitesse is hij op het idee gekomen en heeft hij de kweker zo gek gekregen om direct aan de slag te gaan. "Deze roos is eerst gewaxt, daarna is de buitenkant zwart en de binnenkant rood-wit gespoten."

De rozen kunnen tegen een stootje: haalt Feyenoord aanstaande zondag de titel nog niet, dan redden ze het ook nog tot de week erna. "Het zijn sterke rozen en door de wax kunnen ze twee tot drie weken blijven staan."

In eerste instantie zijn de Feyenoord-rozen bestemd voor supporters, maar stiekem hoopt de bloemist dat hij door Feyenoord wordt gevraagd om het officiële kampioensboeket voor de spelers te mogen samenstellen.

Een elftal van Feyenoord-rozen is geen goedkoop grapje: de bloemen zijn drie euro per stuk. "Het is deels lucratief", zegt de bloemist. "Het is ook een dure aangelegenheid om deze roos te maken, het vergt best veel arbeid. We verdienen er iets aan, maar het is meer een promotiestunt. Niemand in Nederland heeft deze roos."