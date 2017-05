Verdachte 's-Gravendeel gewond naar ziekenhuis

Een verdachte van de gewelddadige inbraak in de AH-vestiging in 's-Gravendeel is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De 18-jarige Hagenaar werd tijdens een klopjacht in een weiland langs de A16 aangetroffen. Hij had 't erg koud.

De Hagenaar is aangehouden en moest met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Ook hapte een politiehond een paar keer toe. Oog in oog

Meerdere criminelen braken midden in de nacht van zondag op maandag in bij de supermarkt. Ze hadden het voorzien op honderden pakjes sigaretten. Agenten waren binnen een minuut ter plaatse en kwamen oog in oog te staan met de inbrekers. Toen er twee vuurwapens op de agenten werden gericht, trokken de politiemensen hun wapen en schoten. Dat stopte de daders niet. Ze stapten in twee snelle Audi's en ramden in hun vlucht nog een politiewagen. Uit onderzoek bleek dat de criminelen waarschijnlijk de weilanden in waren gevlucht bij de A16. Daarop werd de snelweg en de HSL twee uur lang stilgelegd. Uiteindelijk werd de Hagenaar in de omgeving gepakt. Een groot deel van de buit is teruggevonden. Impact

Het geweld heeft behoorlijk wat impact gehad om de inwoners van 's-Gravendeel. Veel bewoners werd opgeschrikt door de schietpartij.