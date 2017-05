Dagboek Joodse onderduikster in Dordt uitgegeven

Het dagboek dat de Dordtse onderduikster Corine Fonteijn bijhield in de jaren 1943 tot en met 1945 is uitgegeven door de Partij voor de Dieren. De partij kreeg na haar dood de dagboeken in handen en publiceert ze nu onder de titel "Een Gekooid Dier".

Gekooid

De Joodse kinderjuf zat tijdens de Tweede Wereldoorlog twee-en-half jaar ondergedoken op de vliering van een wasserij, aan de Riedijk in Dordrecht. Over die periode schreef ze: "Nooit zal ik een dier in een kooi willen hebben, want ik weet nu hoe het is."

Partij voor de Dieren

In 2013 overleed Corine Fonteijn op 99-jarige leeftijd. Ze was nooit getrouwd geweest, had geen familie en had daarom de Partij voor de Dieren als erfgenaam benoemd. Die ontdekte in haar nalatenschap de tot dan toe onbekende dagboeken.

De dagboeken, inmiddels geschonken aan het Joods Historisch Museum, zijn nu door de Partij voor de Dieren uitgegeven. Historicus Dirk-Jan Verdonk schreef de inleiding. Het dagboek geeft een indringend en persoonlijk beeld van 31 maanden op een zoldertje.

Dagboek

Op 3 oktober 1942 besloot de toen 28-jarige jarige vrouw met haar moeder onder te duiken aan de Riedijk. Op 30 mei 1943 begon ze een dagboek bij te houden en daar stopte ze pas mee op 6 mei 1945, een dag na de bevrijding.

De vrouw schreef over wat ze dagelijks zag, hoorde en rook, alles wat ze miste, over haar hoop op een eind aan de verschrikkingen van de oorlog en haar grote liefde voor dieren. Na D-Day, in juli 1944, is ze opgetogen over de aanstaande bevrijding.

Bevrijdingsdag

De hongerwinter ging aan de zolder op de Riedijk echter niet voorbij. In de eerste maanden van 1945 kan ze door ziekte, honger en kou nauwelijks schrijven. Op de bevrijdingsdag is ze kort: "ik kan niets meer schrijven". Op 6 mei 1945 beschrijft ze haar vreugde alsnog.

"Het is een prachtig dagboek", zegt Caroline Voorbergen van de Partij voor de Dieren; "wij vinden dat veel meer mensen hier kennis van moeten nemen. Vandaar dat we het hebben uitgegeven." Het boek is te koop in de webwinkel van de partij.