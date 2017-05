Rijnmond Nu over veel meer 'vergeten' bombardementen

Rotterdam in puin door bombardementen

Wie denkt aan Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog, denkt al snel aan het Duitse bombardement van 14 mei 1940, waarbij 850 Rotterdammers om het leven kwamen. Maar niet veel mensen weten er veel meer doden zijn gevallen door bommen van de geallieerden.

Zo'n 1350 mensen kwamen daardoor om het leven, in en in de omgeving van Rotterdam.

Auteur Jacques Baart en historicus Lennart van Oudheusden doen hier al jaren onderzoek naar en werken aan een boek met de titel: Target Rotterdam dat volgend jaar verschijnt.

Ruud de Boer ontvangt in de studio van Rijnmond Nu Lennart van Oudheusden. Over zijn zoektocht en vooral: waarom leven die zwarte bladzijden van de Tweede Wereldoorlog minder in de hoofden?

