'Rotterdamse' bekerstrijd in SC Rijnmond

Deze keer in Sportclub Rijnmond is er aandacht voor de bekerfinale tussen AZ en Vitesse. Een duel tussen Rotterdammer Robert Eenhoorn aan de kant van AZ en oud-Feyenoorders Henk Fraser en Kelvin Leerdam voor Vitesse.

Ook is er aandacht voor de beladen derby in de Tweede Klasse D tussen Nieuwenhoorn en VV Hellevoetsluis. Een sfeerreportage van de derby die garant staat voor spektakel. Manon Melis is al een tijd gestopt als professioneel voetbalster. In SC Rijnmond is er aandacht voor haar trainerschap bij Feyenoord.

Sportclub Rijnmond wordt maandagmiddag om 17.29 uur uitgezonden en daarna ieder uur herhaald.