Kampioensduel niet op Woudestein, maar in het Van Donge & De Roo Stadion

In Kralingen laten ze er geen gras over groeien. Nipt nadat maandag bekend werd dat stadion Woudestein voortaan het Van Donge & De Roo Stadion zal gaan heten, zijn de oude letters al van de gevel gesjord. "Daar moet je mij niet op aankijken", zegt directeur Dennis de Roo in de rol van nieuwe geldschieter. "Daarvoor moet je bij meneer Gudde zijn."

Hij wijst op Wouter Gudde, commercieel directeur van de voetbalclub die het komende zondag tegen Feyenoord opneemt in het mogelijk beslissende duel voor de landstitel. De wedstrijd kan de club van Zuid voor het eerst in achttien jaar weer kampioen maken.

Droomstart

Dat de naamsverandering vlak voor 7 mei wordt doorgevoerd, is dan ook niet toevallig.De Roo wil de bekendheid van zijn nering vergroten en ja, dan is een duel als dit natuurlijk een droomstart.

Excelsior en de transportmakelaar uit Rhoon hebben een contract voor tien jaar afgesloten.

Het bedrijf, dat jaarlijks 600.000 containers over de wereld verplaatst, heeft er al jarenlang business seats. Net als bij Feyenoord trouwens. En bij Sparta.

Het waren juist deze seats die de club en de nieuwe stadionsponsor in elkaars armen dreven, bevestigt De Roo. Hij wilde eigenlijk een groot deel van de stoelen afstoten en had daar een gesprek over.

Tijdens het overleg toverde Excelsior plots de stadionnaam uit de hoed. Een wel erg aantrekkelijk aanbod. En in plaats van als deelnemer aan een partijtje stoelendans, stapte De Roo na het beraad als nieuwe naamgever van de Kralingse arena naar buiten.

Hoeveel geld er met het contract gemoeid is, wil hij niet zeggen. "Maar ik denk dat Excelsior er zijn beentje goed vooruit mee kan zetten."

Kritiek

Op Facebook zijn de supporters van de club direct aan het mopperen geslagen. Een vette bak centen voor de club is natuurlijk prima, maar die náám. "Afschuwelijk!"

De Roo: "Het zal misschien niet helemaal lekker bekken. Maar ja, er heeft ook Stadion Stad Rotterdam Verzekeringen op het stadion gestaan."

Het clublied van Excelsior? Daar moet hij nog even op kauwen. Als het op zingen aankomt, gaat Hand in Hand Kameraden hem beter af. En wie er op 7 mei moet winnen in het Van Donge & De Roo Stadion? "Ik moet eerlijk bekennen: ik ben in dezen voor Feyenoord."



