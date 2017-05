Voor de laatste keer naar Feyenoord

Cor van Veen

Cor van Veen is al zijn hele leven supporter van Feyenoord, maar omdat hij terminaal is kan hij de trainingen en wedstrijden van de Rotterdamse club niet meer bezoeken. Stichting Ambulance Wens zorgde er maandag voor dat hij zijn helden nog één keer in het echt in actie kon zien.

Met een ambulance werd Van Veen maandag naar het trainingsveld gebracht. Zijn dochter nam daarvoor het initiatief. "Dit is een hele mooie kans voor hem, net voor het kampioenschap." Van Veen genoot in zijn bed langs het veld met volle teugen. "Ik had hier nooit aan gedacht. Het was een verrassing en ik vind het heel leuk."