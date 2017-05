Terugblik derby Voorne-Putten

De derby van Voorne-Putten

De derby van Voorne-Putten was afgelopen weekend een prooi voor vv Hellevoetsluis. In de tweede klasse D boog die ploeg uit tegen favoriet vv Nieuwenhoorn een 2-0 achterstand om in een 3-2 overwinning.

De derby tussen Nieuwenhoorn en Hellevoetsluis is altijd beladen geweest. De rivaliteit tussen beide clubs is misschien niet meer zo groot als voorheen, maar nog steeds kan een zege op de tegenstander het seizoen maken of breken voor vele supporters. Sportieve belangen

Naast eer en sentiment stond er ook sportief heel wat op het spel. Nieuwenhoorn stond eerste in de competitie, maar ook Hellevoetsluis had zich in de top van het klassement genesteld, op slechts vier punten van de aartsrivaal. Dat mag opmerkelijk heten, aangezien Hellevoetsluis voorafgaand aan het seizoen lijfsbehoud als doelstelling had. Nieuwenhoorn heeft daarentegen de ambitie om, sinds de club enkele jaren geleden van de zondag naar de zaterdagcompetitie is gegaan, zo snel mogelijk hoofdklasser te worden. Titelstrijd

Na de 3-2 overwinning van Hellevoetsluis bij Nieuwenhoorn staat Heerjansdam nu eerste in de competitie, met twee punten meer dan Nieuwenhoorn. Die voorsprong kan nog oplopen tot vijf punten, als het restant van de wedstrijd tegen Piershil een overwinning voor Heerjansdam oplevert. Er zijn nog tweede wedstrijden te gaan in de tweede klasse D. Saillant detail: volgend weekend speelt Hellevoetsluis tegen Heerjansdam. Een zege van Hellevoetsluis op de koploper zou Nieuwenhoorn dus in het zadel kunnen helpen. Al strijdt Hellevoetsluis uiteraard ook voor eigen kansen op de titel...