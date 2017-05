Kampioen of niet: Stadhuisplein wordt besloten evenemententerrein

Feyenoord-logo-

Of Feyenoord aanstaande zondag kampioen wordt of niet: het Stadhuisplein in Rotterdam zal sowieso worden omgetoverd tot besloten evenemententerrein.

Op veel plaatsen worden extra schermen ingezet waarop de wedstrijd tegen Excelsior te volgen is. Ook komen er extra drankpunten, zo laat de uitbater van een aantal grote horecazaken op het plein weten. Het terrein gaat zondag om elf uur 's morgens open. De entree is gratis, maar eigen consumpties, vuurwerk, drugs en wapens zijn verboden. En de minimumleeftijd is achttien jaar.