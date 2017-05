Terugblik bekerfinale: Eén groot feest in de Kuip

Feest bij de bekerfinale

De bekerfinale tussen Vitesse en AZ was eigenlijk het aanzien nauwelijks waard, maar het feest in en om de Kuip was ongekend. Natuurlijk waren Henk Fraser als trainer van Vitesse en scheidsrechter Danny Makkelie uit Dordrecht blij met hun geleverde prestaties.

"Dit is voor mij het hoogtepunt in m'n carrière", zegt Makkelie na afloop. Drie jaar geleden floot hij al eens de bekerfinale in Moldavië. "Maar dit is veel groter. Meer toeschouwers en je maakt de aanloop naar de finale veel bewuster mee." Fraser genoot volop. Veel meer dan dat hij deed als speler, toen hij met Feyenoord vier keer de beker wist te winnen. En hij was complimenteus over de scheidsrechter. "Mannen als Makkelie en Nijhuis zijn een voorstander van mannelijk voetbal én je kan normaal met hen communiceren. Ik verlangde echt naar Dick Jol. Daar kon je goed mee communiceren. Zei je tegen hem dat-ie dramatisch floot en kreeg je als reactie dat hij zich aanpaste aan je eigen niveau. Dan hou je direct je snuit." Bekijk hier de uitgebreide sfeerreportage, ook met de inmiddels via internet bekende Feyenoord-supporter die z'n hond uit kwam laten bij de Kuip.