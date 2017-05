RTV Rijnmond pakt bij titel Feyenoord groots uit

Bij het kampioensfeest van Feyenoord trekt RTV Rijnmond alle registers open. Of het zondag tegen Excelsior gebeurt of de week erna tegen Heracles, Rijnmond is er live bij. Op de radio, televisie, internet en social media.

Radio

De uitzending op de radio begint zondag zeven mei al om twaalf uur. De verslaggevers in de stad zullen de sfeer daar vangen en er is ook is er een verslaggever in de Kuip. Natuurlijk wordt er ook vooruitgeblikt op de derby. Wanneer de wedstrijd begint is de radio voor het vaste Feyenoordduo Dennis van Eersel en Sinclair Bischop. In de rust wordt de wedstrijd geanalyseerd door Rob Jacobs.

Bij een overwinning van Feyenoord op Excelsior is de ploeg van Giovanni van Bronckhorst kampioen van Nederland. Mocht die uitslag zondag rond half vijf op het scorebord staan wordt er geschakeld met de verslaggevers in de stad en in de Kuip. De radio-uitzending gaat naar alle waarschijnlijkheid door tot acht of negen uur. Mocht Feyenoord geen kampioen worden, feliciteren wij Excelsior van harte en stoppen we de uitzending eerder.

Sparta

Naast de derby speelt ook Sparta een belangrijke wedstrijd. Om de Spartanen niet lastig te vallen met de derby is Sparta - FC Twente te volgen via de livestream op onze website.

Televisie

RTV Rijnmond is er niet alleen bij met de radio. Vanaf twaalf uur is er een uitgebreide live-uitzending van FC Rijnmond op televisie. Ook hier blikken we vooruit en laten we de sfeer in de stad zien. Als de wedstrijd begint schakelen we over naar een Italiaans model. We zetten een camera op de verslaggevers Dennis van Eersel en Sinclair Bischop in het stadion zodat hun emotie te zien is. Dit omdat de wedstrijdrechten bij FOX Sports liggen.

Na de wedstrijd schuiven verschillende analisten aan bij presentator Frank Vijg om het over de wedstrijd te hebben. Ook volgen wij de bus op weg naar de Kuip en zijn wij uiteraard in de stad aanwezig. Deze uitzending is afgelopen rond acht of negen uur.

Huldiging

Wij gaan ervan uit dat Feyenoord kampioen wordt en dat de fans zich gedragen. Bij de huldiging op maandag 8 of 15 mei is RTV Rijnmond er natuurlijk ook bij. Live op radio en televisie. In de stad, in het stadhuis en in de burgerzaal. Wij zijn er. Overal. Kortom, wil je niks missen van de eerste landstitel van Feyenoord in achttien jaar kijk of luister je naar RTV Rijnmond.