De Coolsingel gloort, aflevering 1: De Kuip

Zondag kan Feyenoord voor het eerst in 18 jaar weer landskampioen worden. Hoe is dat succes te verklaren? Verslaggever en Feyenoordsupporter Paul Verspeek telt af en noemt vijf redenen waarom de titel eindelijk wordt gewonnen. Aflevering 1: De Kuip.Ik noem de Kuip gekscherend weleens mijn tweede huis. Zóveel emoties heb ik hier beleefd, hoogtepunten en dieptepunten.

Elke thuiswedstrijd zit ik op vak TT, tweede ring, achter het doel. Ik trek altijd mijn rode trui aan, want ja, toch een tikje bijgelovig.

Schreeuwen

Mensen die denken dat ik een rustig en doordacht baasje ben: vergeet het. Zodra de bal rolt, zit ik 90 minuten lang te schreeuwen en te schelden en aanwijzingen te geven aan de spelers. Het geeft je toch het gevoel dat je het spel kunt beïnvloeden.En het werkt, want tot nu toe werden dit seizoen 14 van de 16 thuiswedstrijden gewonnen. In de Kuip is Feyenoord schier onverslaanbaar.

Orgasme

Ik was negen jaar oud toen ik met mijn vader naar de Intertoto-wedstrijd tegen Schalke 04 ging. Omdat ik erg moest plassen, gingen we vlak voor tijd weg, bij een 3-3 stand. Het werd 4-3 toen we net onder de tribunes liepen. Dat was magisch: een oorverdovend gejuich en tribunes die op en neer deinden. Een orgasme van kreunend staal en beton. Dan besef je: deze Kuip, inmiddels een 80 jaar oude dame, lééft.

Moet er nou een nieuw stadion komen? Moeilijke discussie. Mijn hart ligt hier, maar mijn hoofd zegt: Feyenoord City wordt prachtig. De nieuwe Kuip wordt vast een parel aan de Maas, daar twijfel ik niet aan.

Twijfel

Eigenlijk had ik mij er al mee verzoend: ik was voor een nieuw stadion. Klaar. Maar verdorie, afgelopen seizoen ben ik weer gaan twijfelen. Ik heb gezien en gevoeld hoe het elftal tot ongekende hoogtes kwam in deze oude, vertrouwde Kuip.

De voorstanders van nieuwbouw wijzen graag op de statistieken: Feyenoord is het grote net niet. Ze blijven achterop bij Ajax en PSV, tenzij….

Dat argument is nu van tafel geslagen. We kunnen er niet meer om heen: kampioen worden in de oude Kuip, het kán.