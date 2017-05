Mogelijk geen topvolleybal meer bij Fusion

Fusion Rotterdam houdt er ernstig rekening mee dat het vanaf het komende seizoen geen topvolleybal meer speelt. De volleybalclub raakte twee maanden geleden hun hoofdsponsor kwijt en degradeerde onlangs uit de Eredivisie. ''Half juni wordt de knoop doorgehakt'', stelt David Lans, voorzitter van Stichting Rotterdam Volleybal.

Lans legt uit wat er nog moet gebeuren om Fusion te redden: ''Er zal meer draagvlak gecreëerd moeten worden. Fusion Rotterdam redt het niet meer alleen en ook als stichting moet het groter. Er moeten clubs in de regio achter ons komen staan om op niveau verder te kunnen.We hebben voor volgend seizoen wel een licentie aangevraagd. Zoals het er nu naar uitziet wordt dat in de Top Divisie, maar dan moet er wel een waardige selectie staan.''

Feyenoord City

De plannen van Feyenoord City, om onder één naam verschillende sporten uit te oefenen, zijn ook een mogelijk redding voor het volleybal in Rotterdam. Al zal dat niet op korte termijn zijn. ''Dat zal een onafhankelijke Rotterdamse volleybalclub kunnen worden. Daar ligt bij ons nu wel het initiatief, dus het is afwachten of die plannen doorgaan'', aldus Lans.