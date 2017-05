Vrijwiligerstekort bedreigt hospice Rotterdam

Het Hospice De Vier Vogels in Rotterdam luidt de noodklok. Ze hebben te weinig vrijwilligers om mensen in de laatste dagen van hun leven optimaal te kunnen verzorgen.

Het hospice draait normaliter met een ploeg van veertig vrijwilligers. Maar de laatste tijd zijn er een aantal vertrokken en nu hebben ze er nog maar dertig. Nieuwe vrijwilligers vinden is moeilijk, zegt coördinator Denise van der Pijl. "We zijn op zoek naar veel nieuwe mensen. Dertig vrijwilligers is te weinig om de zorg te kunnen bieden die mensen nodig hebben."

Oorzaken

Oorzaken voor het tekort aan vrijwilligers zijn volgens haar onder meer de verslechterde economie, waardoor mensen te druk zijn met het zoeken naar een baan. Ook het verhoogde aantal ouderen dat langer thuis blijft wonen, waardoor er meer van mantelzorgers wordt gevraagd, veroorzaakt het tekort.

Onterecht 'eng'

Volgens vrijwilliger El van Liemt hebben veel mensen onterecht een 'eng' beeld van het vrijwilligerswerk in een hospice. "Eigenlijk, als je een beetje lekker in je vel zit en je houdt ervan om mensen te ondersteunen in een heel bijzondere situatie in een heel bijzondere tijd in hun leven, dan is het heel mooi werk waar je ook heel veel voor terugkrijgt."