Bezorger overvallen in Zuiderpark in Rotterdam

Politie Rotterdam Archieffoto: Thijs Kern

In het Zuiderpark in Rotterdam is maandagavond een maaltijdbezorger overvallen.

De bezorger was op weg met een bestelling toen hij door twee mannen tot stilstand werd gebracht. Daarbij is geen wapen gebruikt, zegt de politie. De overvallers beroofden de bezorger van een onbekend geldbedrag en gingen ervandoor. De bezorger fietste daarop terug naar het restaurant en belde daar de politie. De politie heeft een signalement van de overvallers en is op zoek naar de daders.