Rotterdams stripboek bereikt honderdste vertaling

Geen enkel Nederlands stripboek is zoveel vertaald als 'Jezus Messias' van de Rotterdammer Willem de Vink. Met de vertaling naar het Mandarijn Chinees heeft de teller de 100 bereikt.

Willem de Vink publiceerde op zijn veertiende al zijn eerste strips. Deze en andere stripverhalen zijn gebundeld in het luxe album Stripverhaal wereldtaal dat vanaf 25 mei in het Strips! Museum in Rotterdam te zien is. De expositie is ter ere van de Rotterdamse striptekenaar georganiseerd.

Emotioneel

De reacties op het stripboekzijn heel divers, maar roepen vooral veel emoties op, zo merkte de Vink. "Mensen zeiden dat Jezus nu ook als van hun aanvoelde, omdat hij nu echt hun taal sprak."

"Het mooiste vind ik eigenlijk nog dat het geen commerciële onderneming is", vertelt de Vink. "Als mensen vanuit een bepaald gebied een aanvraag indienen, gaan we daarmee aan de slag. Het komt dan bijvoorbeeld van individuele kerken of personen."

Op hele kleine schaal is het stripboek niet verschenen: de Vink schat in dat er wereldwijd ongeveer 1,5 miljoen exemplaren gedrukt en verspreid zijn.

De 101ste vertaling is inmiddels ook al in de maak, dat verschijnt in het Binnen-Mongools.